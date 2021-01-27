Эксперты рассказали об экономических потерях в сфере культуры

Пандемия коронавируса катастрофически сказалась на сфере культуры в Европе. Эта отрасль пострадала сильнее чем любая другая, если не брать в счет авиаиндустрию. Такой выовод сделали эксперты Ernst & Young, одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых команий.

Марк Лермитт, консультант Ernst & Young: "Тридцать процентов доходов в этой сфере, которые в основном поступали за счет авторских прав, были потеряны из-за закрытия учреждений культуры и задержек в производстве. Последствия экономического кризиса будут наблюдаться вплоть до 2022 года. Это в свою очередь означает, что никто не будет вкладывать финансовые средства в реализацию творческих проектов и инновации. Творческим людям, художникам будет крайне сложно заниматься своим делом и зарабатывать на жизнь в ближайшие годы."

Доходы в сфере исполнительского искусства, по данным Ernst & Young , упали на 90%, в музыкальном бизнесе на 76%. Между тем в 2019 году они составили более 8,5 миллиардов евро. Компания призывает правительства стран Европейского Союза оказать помощь сфере культуры на государственном уровне и поощрять частные инвестиции.