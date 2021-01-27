Вакцины не хватает, надежда на Аплидин?

На фоне увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире до 100 миллионов и задержек поставок вакцины компаниями Pfizer и AstraZenica резко возросли опасения относительно перспектив прививочной кампании в ЕС. Несколько сбить панику помог французский производитель медикаментов Sanofi.

Компания, которая пока не сумела довести до конца разработку собственной вакцины, пообещала расфасовать на своем заводе в Германии более ста миллионов доз препарата Pfizer-BioNTech до конца года. Тем не менее медленные темпы вакцинации по-прежнему вызывают критику.

"Правда в том, что вакцинация становится все более реальной проблемой, потому что вакцины просто не хватает, - говорит премьер-министр Баварии Маркус Зедер. - Этот процесс идет намного медленнее, чем мог бы, из-за чего нарастает психологическая напряженность".

После того, как фармацевтические компании объявили о сокращении поставок вакцины в страны ЕС, Брюссель потребовал от них большей прозрачности и пригрозил ужесточить контроль за экспортом произведенных в Европе препаратов.

Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии: "Позвольте мне подчеркнуть важное здесь слово "прозрачность". Речь идет не о блокировке. Речь идет о том, что мы должны знать, какие объемы компании экспортируют или будут экспортировать на рынки за пределами Европейского Союза".

Министр здравоохранения Великобритании, где от COVID-19 уже умерли более ста тысяч человек, также заявил о необходимости соблюдения прозрачности в поставках вакцины.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании: "Я настоятельно призываю всех международных партнеров к сотрудничеству и тесной совместной работе. Думаю, протекционизм - неправильный подход в разгар пандемии".

Тем временем в Испании ученые нашли препарат, который в перспективе может оказаться лекарством от COVID-19. Предварительные испытания показали, что противораковый препарат плитидепсин, более известный под торговой маркой Аплидин, уничтожает частицы коронавируса в 30 раз лучше ремдесивира, используемого при лечении заболевания в некоторых странах.