Борьба с лишними килограммами как последствие пандемии - исследование

Борьба с лишними килограммами - одно из заметных последствий пандемии коронавируса. Три четверти опрошенных по всему миру сотрудниками онлайн-платформы Ipsos Global Advisoлюдей заявляют, что прибавили в весе в следствие введения ограничений.

Данная тенденция наиболее заметна в Бразилии, где поправились не менее 52% респондентов. В России лишний вес набрали 23% участников исследования - речь идет примерно о шести килограммах. Исключением из общего тренда стали жители Малайзии, Гонконга и Китая. В двух последних странах, наоборот, люди стали активнее заниматься спортом. 78% опрошенных китайцев считают, что регулярные физические нагрузки помогут легче перенести коронавирус. В России таковых лишь 17%, зато почти каждый четвертый возлагает особые надежды на витамин D.

В целом в мире стремятся похудеть 45% жителей 30 стран, которые участвовали в опросе (в России их доля составляет 37%). Лишь 15% делают это, чтобы не подвергать себя лишнему риску в случае заражения COVID-19.

При этом в Австралии или США опрошенные Ipsos Global Adviso признаются, что стали больше пить. Употребление спиртных напитков здесь выросло на 21% и 20% соответственно. В России эти показатели равняются 12%.

А в Чили стали больше курить (9%). В Индии количество "начинающих" превысило число тех, кто пытается избавиться от вредной привычки.

Исследование проводилось с 23 октября по 6 ноября 2020 года. Всего в нем приняли участие свыше 22 тысяч человек в возрасте от 16 до 74 лет.