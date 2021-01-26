Из мешка в замминистры

Титул "заместителя министра" следует трактовать и официально, и буквально: он всё равно отказывался слезать с министерского кресла. Кот по имени Кайт чудом избежал смерти, а теперь работает в минприроды и цикличной экономики Ульяновской области.

Месяц назад работник ульяновской мусоросортировочной станции Михаил обратил внимание на плотный, туго завязанный мешок. Он решил проверить, нет ли там предметов, которые застряли бы в сепараторе.

Михаил Тукаш, работник горкомхоза, спаситель кота:

"Мешок просто шёл, я его взял — чисто случайно получилось. Надрезал, смотрю — что-то чёрное, и смотрит на меня".

Ветеринары определили, что кот домашний, жил с людьми, молод и в меру упитан. Оставалась надежда, что в мешок он мог попасть не из-за людской жестокости, а по ошибке. Но на объявления в социальных сетях бывшие хозяева так и не откликнулись.

Впрочем кот, который сам выбрал себе имя "Кайт", зла не держит.

Гульнара Рахматулина, министр природы и цикличной экономики Ульяновской области:

"Судя по тому, как вальяжно он ведёт себя в министерстве, такое ощущение, как будто он жил всегда у нас, а той ситуации с сортировочным комплексом в его жизни и не было".

Работники сортировочной станции, в одночасье ставшие героями новостей, рассказывают, что это к сожалению уже не первый случай. Раньше им удалось спасти из мусора африканского ежа и двух красноухих черепах, которые живут теперь в кабинете директора.