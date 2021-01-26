Евросоюз "угрожает" производителям вакцин от COVID-19

Евросоюз "угрожает" производителям вакцин от COVID-19Комментарии
Столкнувшись с логистическими проблемами и замедленными темпами вакцинации, Евросоюз больше всего опасается отсрочки поставок препарата от производителей.
Компании AstraZeneca и Pfizer/Biontech уже проинформировали Брюссель о невозможности обеспечить ЕС обещанным объемом доз вакцины.
В ответ, Евросоюз пригрозил ввести строгий контроль экспорта на вакцины, произведенные на его территории.
Эту жесткую позицию поддержала Германия. По словам министра здравоохранения ФРГ, производственные проблемы понятны, но они не освобождают компании от их договорных обязательств.
ЕС сильно отстает от таких стран, как Израиль и Великобритания, в распределении вакцин для медицинских работников и наиболее уязвимых слоев населения.
Из-за последних задержек поставленная задача по вакцинации 70% взрослого населения к концу лета - ставится под большой вопрос.