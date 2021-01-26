В Великобритании от COVID-19 умерли больше 100 тысяч человек

Число смертей среди заразившихся коронавирусом жителей Великобритании превысило 100 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, за последние 24 часа был отмечен 1 631 летальный исход среди инфицированных.

При этом, согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), использующей другую методику подсчета и публикующей свои цифры с заметным опозданием, отметка в 100 тыс. смертей была преодолена в стране еще 7 января, а к 15 января этот показатель приблизился в 108 тыс.

За 24 часа в стране также были выявлены 20,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким суточным приростом 15 декабря. Этот показатель уже второй день держится около отметки в 20 тыс., тогда как в предыдущие 10 дней колебался на уровне 30-40 тыс. в сутки. За неделю число отмеченных в стране случаев инфицирования снизилось на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. С начала пандемии в Соединенном Королевстве результаты анализов на заражение вирусом оказались положительными уже почти у 3,7 млн человек, однако по оценкам экспертов из Кембриджского университета, в реальности число заболевших по меньшей мере в три раза больше.

В последний месяц крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть до 70% более заразным и на 30% более летальным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В борьбе с пандемией власти возлагают большие надежды на вакцинацию населения, которая началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена 6,85 млн человек - больше 10% населения королевства.

Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Правительство королевства стремится провакцинировать порядка 15 млн человек к середине февраля, что позволило бы смягчить действующие коронавирусные ограничения.