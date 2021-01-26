Один из разработчиков "Новичка" выпустит препарат против коронавируса

Один из участников разработки группы веществ под обобщающим названием "Новичок" Леонид Ринк намерен выпускать лекарство против коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости. Его компания МТПО "ИнтерВита" разработала противовирусное и иммуномодулирующее средство "Иммофон" на основе советского препарата против проказы "Диуцифон" и зарубежного средства "Дапсон".

По словам Ринка, "Иммофон" активизирует обмен веществ в тканях, стимулирует процесс регенерации, "ликвидирует цитокиновый шторм", одно из наиболее опасных осложнений при COVID-19. Речь идет о защитной реакции иммунной системы, которая выражается в чрезмерном выбросе в организм цитокинов, выделяемых клетками для борьбы с вирусом, разрушении тканей и генерализации воспалительного процесса.

Разработчик уверяет, что новое лекарство способно бороться не только с COVID-19, но и с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом и заболеваниями легких. По словам Ринка, 700 пожилых пациентов-добровольцев уже успешно опробовали препарат, а Минздрав заинтересовался выпуском на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. Химик уже обозначил и цену препарата: одну дозу можно будет приобрести за одну тысячу рублей.

Ринк занимался разработками химического оружия в России в 1990-х. С 1999 по 2006 год он проходил свидетелем по делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди. Согласно его собственным показаниям, которые приводит "Новая газета", будучи сотрудников закрытой лаборатории в городе Шиханы, где разрабатывали советское химическое оружие, он продавал синтезированное им отравляющее вещество нервно-паралитического действия - в том числе, полукриминальным структурам. По некоторым данным, Кивелиди могли убить как раз веществом из группы "Новичок".