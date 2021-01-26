Немецкий суд счёл Грецию некомфортной для беженцев

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что два просителя убежища уже получившие статус беженцев в Греции не могут быть депортированы в эту страну. Судьи сочли, что греческие власти не смогут предоставить им минимально комфортные условия жизни, а именно «ночлег, хлеб и мыло».

Таким образом, по мнению суда, беженцы в случае возвращения в Грецию могут столкнуться там «с бесчеловечным и унизительным обращением». В качестве доказательства суд указал на антисанитарные условия жизни в лагере Морея на острове Лесбос, где на протяжении нескольких лет скапливались нелегальные мигранты из различных стран Азии и Африки. В прошлом году этот лагерь сгорел, после чего мигрантов начали переселять в материковую Грецию, откуда они сами устремились в страны западной Европы, главным образом в Германию.

Ранее федеральное ведомство Германии по вопросам мигрантов и беженцев отказало этим двум истцам, эритрейцу и палестинцу, бежавшему из Сирии, в праве на убежище на основании того, что они его уже получили в Греции. Эту позицию подтверждали и административные суды первой инстанции. Судебное решение, принятое на уровне земли, еще может быть оспорено в федеральном административном суде в Лейпциге.