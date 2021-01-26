Последствия "ковидных" погромов в Нидерландах

Жители голландских городов разбирают последствия погромов, устроенных в знак протеста против жёстких мер по борьбе с коронавирусом. Введение в стране комендантского часа вызвало возмущение сотен человек, которые уже несколько дней устраивают беспорядки. В правительстве Нидерландов резко раскритиковали происходящее и заявили, что погромы не имеют ничего общего с законными протестами.