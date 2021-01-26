В Нидерландах не стихают погромы

Сотни молодых людей в ночь на вторник снова устроили беспорядки в ряде городов Нидерландов в знак протеста против жестких мер по борьбе с коронавирусом, игнорируя введенный в стране комендантский час. Протестующие нападали на полицейских, забрасывая их петардами и камнями, устраивали погромы и грабежи. Правоохранительные органы задержали более 150 человек. Премьер-министр Нидерландов осудил происходящее.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: "Начнем с того, что эти беспорядки недопустимы, и что у любого нормального человека все это может вызывать только возмущение. Мы действительно удивлены и задаемся вопросом, что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему именно так ".

Беспорядки в нидерландских городах происходят уже несколько дней подряд. Их основные участники - агрессивно настроенная молодежь, недовольная правительственными мерами по борьбе с коронавирусом и недавним введением комендантского часа.

В социальных сетях распространяются призывы к дальнейшим насильственным протестам. С начала пандемии в Нидерландах от коронавируса скончались свыше 13 тысяч человек.