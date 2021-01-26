Французский "Гринпис" объявил "победителей" антипремии Boulets du climat. Эко-активисты устроили флешмоб у здания французского парламента. Название премии можно перевести как "Гири на ногах климата" — по аналогии с гирями, которые приковывали к ногам преступников, чтобы они не могли быстро двигаться. Её вручили политикам, которые, по мнению экологов, больше других препятствовали борьбе с изменением климата и снижением выбросов. Среди "лауреатов" — президент Франции Эммануэль Макрон.