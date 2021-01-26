Как стать инфлюенсером

Новым поколениям — новые мечты. В Милане организовали школу инфлюенсеров: дом, где молодые люди вместе живут и вместе создают новый контент в "Тик-токе". На восемь человек у них уже 16 миллионов подписчиков. Идея не нова, но в Италии это первый такой проект.

Быть инфлюенсером — это реальный способ неплохо зарабатывать. Несколько крупных компаний уже заключили контракты со школой. Но рецепт успеха несколько сложнее, чем постить ролики и ждать, пока один из них не станет вирусным.

Лука Касадеи, директор школы:

"Школа не готовит молодёжь к современному миру, к современной работе — не даёт им необходимых навыков, например видеомонтажа или креативности. Но мы не предоставляем альтернативу обычной школе, а скорее дополняем образование подростков".

Есть и ещё один аспект, очень важный в современном мире: сетевая безопасность. В конце прошлой недели в Италии заблокировали всех пользователей "Тик-тока", чей возраст оказалось невозможно подтвердить. Причиной этому стала гибель 9-летней девочки. Предположительно, она пыталась участвовать в одном из челленджей, но не рассчитала свои силы.