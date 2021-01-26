Премьер Италии Джузеппе Конте официально передал прошение об отставке президенту страны Серджо Маттарелле. Тому предстоит решить, поручить ли Конте вновь сформировать правительство или же назначить новые выборы.

Ранее правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в Сенате после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци. Если Конте получит новый мандат, он сможет попытаться собрать кабмин, у которого была бы более широкая поддержка в парламенте. "Движение "5 звезд" и Демократическая партия уже выразили ему свою поддержку.

Правоцентристская оппозиция настаивает на досрочных выборах.

Ожидается, что Маттарелла примет решение до конца этой недели после консультаций с представителями крупнейших партий страны.