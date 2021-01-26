Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Размеренным шагом по коридорам Капитолия идут прокуроры Палаты представителей. В их руках - резолюция об импичменте Дональда Трампа. В понедельник вечером её передали в верхнюю палату Конгресса США. Слушания начнутся после 8 февраля.

Впервые в истории страны один и тот же президент - теперь уже бывший - подвергается процедуре отстранения от власти.

Джейми Раскин, конгрессмен от Демпартии:

"Президент Трамп самым серьёзным образом поставил под угрозу безопасность США и их государственных институтов. Он подверг опасности целостность демократической системы, мешал мирному переходу власти и ставил под угрозу баланс между ветвями власти. Как президент он не оправдал доверия народа Соединённых Штатов, нанеся ему явный ущерб. __Таким образом, своим поведением Дональд Джон Трамп продемонстрировал, что будет и дальше представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят оставаться в должности, действуя в манере, идущей вразрез принципу самоуправления и верховенству закона".

В резолюции одна статья - подстрекательство к мятежу. На Дональда Трампа возлагают ответственность за штурм Капитолия, произошедший три недели назад - в день утверждения результатов президентских выборов, по которым победил Джо Байден.

Для вынесения обвинительного вердикта сенаторам-демократам необходима поддержка 17 республиканцев. В этом случае, верхняя палата Конгресса проведёт голосование по запрету Трампу занимать государственные должности.