Великобритания закрывает границы

В попытке защититься от еще большего распространения коронавируса европейские страны выстраивают новые заградительные барьеры. Власти Великобритании, где действуют строгие ограничения, уже во вторник намерены ввести 10-дневный карантин для всех прибывающих в страну из-за рубежа - их будут размещать в специальных гостиницах. Фактически это означает закрытие границ. Не собираются пока открывать и школы.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Школы, безусловно, будут приоритетом, но я не думаю, что кто-то захочет, чтобы ограничения были сняты так быстро, в то время как уровень заражения все еще очень высок".

В Испании ужесточаются ограничения на передвижение. Комендантский час в Мадриде теперь начинается на час раньше - в 10 вечера, магазины и кафе закрываются в 9. Запрещено ходить друг к другу в гости. Новые меры были приняты после того, как в минувшие выходные в стране было зарегистрировано более 93 тысяч новых случаев заражения.

Тем временем Украина, где в последние две недели действовал жесткий карантин, решила ослабить ограничения. Власти заявили о стабилизации эпидемической ситуации после праздников. Школы и вузы возобновили очное обучение, снова открыты торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны, спортзалы, бассейны, музеи и кинотеатры.