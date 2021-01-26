Срыв поставок вакцины: ЕС негодует

Брюссель берёт под контроль экспорт вакцин от коронавируса, произведённых на территории сообщества. Причина - 60% сокращение поставок препарата Astrazeneca.

Британо-шведская фармкомпания объясняет это производственным сбоем. В то время как ЕС уже внёс оплату в размере 336 миллионов евро за 300 миллионов доз вакцины.

Стелла Кириакидес, комиссар ЕС по здравоохранению: "До сих пор мы не получили удовлетворительных ответов от компании, именно поэтому вторая встреча запланирована на сегодняшний вечер. Европейский союз желает, чтобы заказанные и заранее оплаченные дозы были доставлены как можно скорее. Мы хотим, чтобы условия контракта были полностью выполнены. Кроме того, Комиссия сегодня предложила 27 государствам-членам руководящего совета в срочном порядке запустить механизм транспарентности экспорта".

Власти на местах, как например в Страсбурге, сетуют на то, что центры вакцинации работают с перебоями из-за нехватки препаратов, несмотря на высокий спрос.

Александр Фельц, заместитель мэра Страсбурга: _"Исходя из нашего потенциала, в этом пункте вакцинации в Страсбурге мы можем прививать по 2300 человек в неделю. Но придётся уменьшить это число до полутора тысяч. Мы вынуждены вести приём, исходя из наличия препаратов, откладывать его, отправлять людей в другие центры. Хотя могли поставить гораздо больше прививок. Мы разочарованы. Спрос очень большой. Всё для его удовлетворения организовано. Но мы не можем работать на полную мощность из-за нехватки доз вакцин". _

Тем временем американский производитель Moderna заявляет, что его вакцина от COVID-19 способна защитить от британского штамма коронавируса. Однако в борьбе с тем, что был завезён из ЮАР, препарат он менее продуктивен.

Компания работает над повышением эффективности бустерной дозы, обещая предоставить обновлённую вакцину этой осенью