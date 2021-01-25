Украина без вакцины

Украина оказалась в числе стран, которые не только до сих пор не получили вакцины от коронавируса, но не ясны даже примерные сроки поставок.

На закупки западных препаратов в больших масштабах у Киева нет средств.

Приобретение российских вакцин в Киеве даже не рассматривают, официально объясняя это тем, что они не прошли всего цикла испытаний. Глава украинского минздрава в комментарии западным СМИ назвал "Спутник V" "информационным оружием в гибридной войне".

Виталий Соколов, врач киевской больницы №17:

"Конечно, нам несколько обидно из-за того, что наши коллеги из зарубежных стран — и стран-производителей вакцины, и стран, которые не разработали вакцину, но имели возможность получить её уже месяц назад — что наши коллеги уже прививаются и могут быть уверены по поводу ковида в завтрашнем дне".

Альтернативу ищут в Китае. Уже заключён контракт почти на два миллиона доз. Но препарат Sinovac Biotech пока не прошёл всех испытаний. А высокая цена — почти 18 долларов за укол — и поставки через посредника вызвали дебаты в обществе.

Киев ведёт переговоры с Евросоюзом, который обещал помощь. Но в Брюсселе пока испытывают проблемы и с собственными поставками.

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской интеграции:

"Сегодня мы ведём фактически каждую неделю переговоры о заключении контрактов с соответствующими компаниями и о получении Украиной части всего пула вакцин, который был приобретён для Европейского союза".

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что Украина — далеко не единственная страна, оказавшаяся в такой ситуации. В рамках COVAX — гуманитарной программы самой ВОЗ — Киеву должны предоставить от 8 до 16 миллионов доз нескольких производителей, но финансирование этого проекта также оказалось под вопросом, и в любом случае поставки начнутся не раньше второго квартала этого года.