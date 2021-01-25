Греция покупает французские истребители

Греция и Франция подписали контракт на приобретение 18 истребителей Rafale. Стоимость сделки — 2,3 миллиарда евро. 6 самолётов будут новыми, остальные — из числа уже бывших в эксплуатации. Поставка завершится в течение двух лет.

Решение об усилении ВВС в Афинах приняли на фоне обострения отношений с Турцией. Согласование проводилось в парламенте в ускоренном режиме. Оппозиция выразила сожаление из-за того, что греческая оборонная промышленность осталась в итоге не у дел. Но выбор Франции в качестве поставщика все депутаты в целом одобрили.

Никос Панайотопулос, министр обороны Греции:

"Покупка французских истребителей Rafale — важная веха не только в оборонном сотрудничестве, но и в целом в двусторонних отношениях. Она внесёт вклад в дальнейшее усиление боевых возможностей вооружённых сил, чья главная задача — защищать территориальную целостность и суверенные права нашей страны".

"Рафаль" — многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Во Франции он стоит на вооружении и сухопутной, и палубной авиации. Несколько десятков машин заказали Индия, Египет и Катар.