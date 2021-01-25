Респиратор FFP2 становится обязательным

В Австрии вступило в силу требование об обязательном ношении респираторов в магазинах и на общественном транспорте. Маски класса FFP2, обладающие высокой степенью защиты, продаются по себестоимости. Еще одно нововведение — обязательное соблюдение социальной дистанции в два метра. В стране до 7 февраля действует режим строго карантина.

Говорят жители Австрии:

"Думаю, что эту меру нужно было ввести уже давно. Я понимаю, что потребовалось время на подготовку, чтобы предоставить маски. Но я уверена, что это хорошая мера".

"Надо было сделать это раньше, после второго локдауна, или первого, если это действительно так эффективно, но это мое мнение. Я в респираторе дышать не могу и меня это очень раздражает. Но другого выхода нет, теперь все должны носить респираторы".

Тем временем во Франции на рабочих местах отныне запрещены самодельные маски, можно пользоваться только защитными изделиями промышленного производства. На этом фоне власти не исключают введения в ближайшее время третьего по счету локдауна.

В Германии федеральное правительство рассматривает возможность обязательного ношения респираторов на территории всей страны. Эта мера уже действует в Баварии.

По оценкам специалистов, фильтрационная способность масок класса FFP2 достигает 94 %.