Вакцинация замедляется

Страны Евросоюза все больше ощущают нехватку вакцин от коронавируса. Это связано с производственными проблемами компании Pfizer на заводе в Бельгии, из-за которых были снижены объемы поставок. Их обещают восстановить на этой неделе. О сокращении поставок ЕС предупредила и компания AstraZeneca. А пока медики, в частности, из Австрии критикуют Евросоюз за промедление при заказах препаратов.

"Я думаю, что ЕС должен был заказать больше вакцины раньше, тогда мы получили бы ее раньше, - говорит глава Ассоциации врачей Австрии Томас Секерес. - Но этого не произошло, и поэтому сейчас мы вынуждены жить в рамках своих возможностей. Сегодня я разговаривал по телефону с главой Pfizer, об условиях нашего соглашения. В соответствии с ним компания должна поставить в Австрию 900 тысяч доз в первые три месяца, и они выполнят это соглашение".

Власти Италии заявили, что подадут в суд на Pfizer и AstraZeneca, если те не выполнят свои обязательства по срокам и объемам. Из-за задержек страна может получить в первом квартале 3,5 вместо 8 миллионов доз. Если проблемы с поставками сохранятся, Италии придется пересмотреть свою программу вакцинации.

Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии: "Мы работаем над тем, чтобы сроки нашей программы вакцинации не изменились. В ближайшие дни через нашего посла в Брюсселе мы активируем все каналы, чтобы вместе с другими странами и Европейской комиссией сделать все необходимое, чтобы обеспечить выполнение контрактов этим джентльменами".

Массовая вакцинация от коронавируса началась в странах ЕС в конце декабря. Вслед за препаратом от Pfizer/BioNTech была одобрена вакцина компании Moderna, на подходе - AstraZeneca. Критики указывают на то, что в стремлении получить наиболее крупные контракты фармацевтические компании "откусили больше, чем могли прожевать".