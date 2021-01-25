Франция начала расследование нападения на украинского подростка в Париже

Французские власти начали расследование нападения на 15-летнего украинского школьника Юрия. Оно произошло в XV-м округе Парижа, одном из самых буржуазных районов французской столицы 15 января. Юрий находится в крайне тяжёлом состоянии, подростка пришлось ввести в кому.

Прокуратура Парижа квалифицировала случившееся как "покушение на убийство". "Прилагаются все усилия, чтобы дело было раскрыто, а виновные - быстро выявлены и арестованы", - заявил в воскресенье прокурор Парижа Реми Хейтц.

Окружение президента Эммануэля Макрона подтвердило, что Елисейский дворец находится в контакте с семьей пострадавшего. "Виновные в нападении на Юрия не останутся безнаказанными", - написал министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. - Прокуратура Парижа и следственные службы полностью мобилизованы".

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский потребовал расследовать дело, назвав случившееся "нападением, шокирующим своей дикостью, варварством и ненавистью". "Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жёсткой реакции государства", - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что к расследованию подключилось посольство Украины во Франции. "Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. - сказал Зеленский. - Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме".

На видео, распространившемся по социальным сетям, видно, как десяток молодых людей в куртках с капюшонами жестоко избивают юношу. По словам его матери Натальи Крученик-Фаргат, нападение произошло недалеко от торгового центра Beaugrenelle, когда Юрий возвращался с друзьями

после занятий.

По информации Hromadske.TV, Юрия избивали железными предметами, а когда на место происшествия приехала скорая помощь, нападавшие сбежали. Подросток был госпитализирован с многочисленными травмами, включая травму головы, внутричерепную гематому и контузию головного мозга, из-за которых его пришлось ввести в искусственную кому.

Французское издание "Le Figaro" сообщает, что после шестичасовой операции врачи решили начать выводить его из недельной комы, они дают "оптимистичные прогнозы".

Семья Юрия ищет свидетелей произошедшего. "Я разговаривала с другими жителями округа. Они мне подтвердили, что сюда часто приезжают очень агрессивные банды", - сказала Крученик-Фаргат журналистам, добавив, что у её сына "не было врагов".

Видеозапись нападения вызвала во Франции волну возмущения. В субботу звезда французского футбола Антуан Гризманн написал в твиттере, что эти кадры "невыносимы".

"Выздоравливай, Юрий, я думаю о тебе и твоих родных", - добавил актер Омар Си, звезда криминальной драмы Netflix "Люпен" .

"Изображения столь жестокие, сколь и невыносимые", - написал в олимпийский чемпион по плаванию Амори Лево, выразив поддержку пострадавшему.