Мозамбик под ударом циклона "Элоиза"

Тысячи жителей Мозамбика стали беженцами из-за тропического циклона «Элоиза». Он обрушился на юго-восточное побережье Африки в субботу, принеся с собой сильные ливни. По данным Национального института катастроф, в зоне бедствия оказались более 150 тысяч человек.

Обильные осадки спровоцировали наводнения и оползни. Пострадали свыше 5 тысяч домов, некоторые из них разрушены. Уничтожены десятки тысяч гектаров посевов продовольственных культур. Это предварительные оценки. В соседнем Зимбабве стихия обернулась гибелью по меньшей мере трех человек — их смыло потоками воды.

Тем не менее, худшие опасения не оправдались, — отмечают региональные издания. В Мозамбике и Зимбабве до сих пор переживают последствия разрушительного циклона «Идай» 2019 г., жертвами которого стали более 1200 человек.