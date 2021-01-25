"Первоходы", трансфер-2024 и легенда о школьниках: эксперты о протестах

Регионализация, "первоходы" и трансфер власти-2024. Российские политологи рассказали Euronews, чем запомнились акции протеста в поддержку Алексея Навального, прокатившиеся по стране 23 января.

Регионализация

Владивосток, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск – в субботу несанкционированные акции прошли в десятках городов. По подсчетам сторонников Навального, на улицы вышли около 250 тысяч человек. Из них в Москве, по разным оценкам, от 4 тысяч (МВД) до 40 тысяч (Reuters). В столице «прироста протеста» не произошло, сравнивают эксперты этот митинг с предыдущими несогласованными акциями, в частности, манифестациями против реновации в 2017 году и митингами за свободные выборы в Мосгордуму в 2019-м, а вот активность регионов выросла.

«В 2011-2012 годах протест был столичным, в значительное степени это был протест конкретных московских районов. Например, Восток практически не участвовал. Но уже на региональных выборах 2019 года в таких спальных районах, как Гольяново и Преображенское, было отмечено высокое протестное голосование. Это распространяется и на страну, - говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Ушел патриаторический «крымский эффект», зато прошла пенсионная реформа. Кроме того, с 2014 года отсутствует ощутимый для граждан экономический рост: в кошельке стало меньше денег, а цены выросли Алексей Макаркин политолог

Еще одним триггером регионализации протеста, по мнению политолога, могла стать пандемия коронавируса, нанесшая удар по по малому бизнесу, сфере услуг, самозанятым: «Часть людей осталась без работы, а в регионах сложнее устроиться, перестроиться, чем в Москве, где соцкапитал выше - больше связей и возможностей».

«Первоходы»

По данным «Белого счетчика», большинство манифестантов составили взрослые люди до 35 лет – 62%. С демографической точки зрения состав участников не стал моложе. Главное же, на что призывают обратить внимание эксперты, что, по признанию 42% из принявших участие в протестах, они сделали это впервые. Политолог, доцент Шанинки Екатерина Шульман отмечает, что такая тенденция зафиксирована не только в Москве, но и в регионах. По ее словам, данные о 1,5-2 тысячах вышедших на манифестации в областных центрах явно свидетельствуют о том, что среди них были новые люди, поскольку демонстраций подобной численности «здесь не видели со времен протестов против невыплат зарплат и пенсий в 1990-х».

«Зафиксирован самый высокий процесс «первоходов», которые раньше не протестовали. Пришли ли люди, которых всколыхнул фильм про дворец Путина? Или это подросшие школьники? А, может быть, предварительная кампания по запугиванию участников в соцсетях принесла совсем не те плоды, которые ожидались, и привлекла новых людей?» – задаётся вопросом эксперт.

Состав манифестантов, в том числе по их возрастной категории, Макаркин сравнивает с составом белорусских участников выступлений, где также выросло новое поколение, не знающее Советского Союза по своему опыту и менее "имперское": "У молодых людей, по сравнению с их родителями и бабушками, уменьшенное представление о том, что мы многое потеряли и хорошо бы это вернуть. Во-вторых, это «непоротое поколение»: у них меньше страхов, что арестуют и сломают жизнь, что будет смута и хаос 1990-х. Наконец, каждое следующее поколение всё более глобализируется: страхов и ужасов перед Европой и ее ценностями, у них нет. Идеала работы на одном месте и страха за карьеру тоже. И они не смотрят телевизор, у них другие каналы получения информации», - говорит Макаркин.

По данным «Белого счетчика», всего 4% участников акций были несовершеннолетними, несмотря на активность пользователей соцсети TikTok накануне протестов и уверения властей во вовлечении оппозицией в противоправные действия младшего поколения.

«Протест школьников – это популярная легенда, не соответствующая действительности» Екатерина Шульман

По мнению Макаркина, актуализация темы детей – это, в первую очередь, компрометация оппозиции. Политолог напоминает, что реакцией властей на протесты 2011-2012 годов также стала "консервативная волна", которая объяснялась защитой интересов детей и вылилась, в частности, в запрет на усыновление российских сирот иностранными гражданами, и на так называемую гей-пропаганду.

Опыт 2019-го

На следующий день после протестов в интернете плявилось видео, на котором полицейский, ударивший 54-летнюю манифестантку ногой в живот в Санкт-Петербурге, перед ней извинился. А сотрудник Росгвардии, который восхищался действиями коллеги, был уволен.

Несмотря на рекордное количество задержанных, Шульман отмечает, что в ходе протестов 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Городскую думу в Москве, на которые эксперт выходила в качестве члена Совета по правам человека, отправленных в ОВД было больше. И если в субботу в столичные участки доставили 1045 манифестантов, то по итогам только одной акции 27 июля 2019 года были задержаны 1373 человека.

«В 2019-м году в Москве задержания были наиболее массовыми – почти максимум вместимости московских ОВД. Людей держали на улицах, потому что они не помещались в отделениях полиции. Сегодня серьезно пострадавших нет, обошлось без переломов рук и ног, как в 2019-ом», - констатирует Шульман, при этом отмечая, что на этот раз свидетелями жестких разгонов протестов стали не только жители Москвы или Екатеринбурга, но и малых городов, где «к разгонами не привыкли», а «сам вид автозака и ОМОНа – уже нечто экстраординарное».

По мнению Макаркина, власти приняли во внимание опыт двухлетней давности: «В 2019 году полиция разгоняла демонстрантов, потом их же обвиняли в насилии. Никого из полицейских никак не наказывали. При этом опросы показывают, что большинство аполитичных россиян скорее выступают за человека, которого бьют. Власти решили их не смущать и стали реагировать - градус неприятия вырос, население устало, участники становятся более резкими, активная их часть ужесточается», - отмечает Макаркин.

Всего в ходе столкновений на акциях 23 января пострадали порядка 40 правоохранителей.

Задержания на Пушкинской площади Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Трансфер власти-2024

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков уже призвал россиян выходить на новые манифестации в поддержку оппозиционера. Эксперты уверены, что в ближайшие недели и месяцы Россия увидит еще не одну акцию протеста, прежде всего, в связи с приближением осенних выборов в Государственную думу, где властям необходимо заручиться стабильным лояльным большинством, которое будет заседать в ходе президентских выборов 2024 года.

Парламентские выборы - главное политическое событие года и ключевой этап трансфера власти, основного сюжета первой половины 2020-х. Мы увидим «масштабирование» сценария 2019-го года - повторение событий в масштабе федеральном Екатерина Шульман политолог

Политолог считает, что возможно последуют новые протесты - не только вокруг фильма про дворец или процессуальных шагов Навального, но и в связи с попытками регистрации кандидатов, отказами в регистрации, самим голосованием, объявлением его результатов.