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Великобритания

Стерджен намерена добиваться нового референдума о независимости Шотландии

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 Ирина Александрова
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Стерджен намерена добиваться нового референдума о независимости Шотландии
Авторское право  ANDY BUCHANAN/AFP or licensors
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен намерена добиться проведения нового референдума по вопросу независимости. Идею плебисцита, согласно результатам опроса, опубликованным в воскресенье, поддерживает большинство шотландских избирателей.

"Референдум даст шотландцам право выбора. Это и есть демократия", - заявила, в частности, Стерджен.

В мае нынешнего года в этой автономной административно-политической части королевства пройдут парламентские выборы. Если Шотландская национальная партия во главе со Стерджен заручится поддержкой большинства избирателей, ШНП удастся снова поставить вопрос об организации референдума, вне зависимости от позиции Лондона.

Ранее Стерджен дала понять, что если однажды Шотландия станет независимой, то она сможет присоединиться к Евросоюзу. На референдуме по "брекситу" большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС.

Прошлый референдум по вопросу независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда 55% проголосовавших избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.