Новая жизнь старых досок

Новую жизнь сломанным скейтам придают в Самаре. Там в небольшой мастерской делают из старых досок украшения, аксессуары и предметы интерьера. Мастера сами занимались скейтбордингом и в какой-то момент решили больше не выбрасывать разбитый инвентарь.

Артём Шитиков, автор проекта:

"Я катался на скейте, это было моим образом жизни. Но в то же время становиться профессиональным скейтером было уже поздно, а я всегда любил работать руками"

Доска состоит из нескольких слоёв тонкой фанеры, и многие производители красят их в разные цвета. Это и придаёт изделиям такое своеобразие.

Уже появились постоянные "поставщики" материала: со сломанными скейтами проблем быть не должно.

Павел Видманов, житель Самары:

"Доски — это расходный материал, они ломаются всё время. У меня в среднем — от двух недель до месяца".

Предприниматели, которые сотрудничают с мастерской, заявляют, что в Самаре очень вовремя определили тренд, который на Западе получил название "Апсайклинг": это не утилизация мусора, а творческая "переработка" старых вещей.