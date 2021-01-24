Разгон сторонников Навального

Большинство задержанных на несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в воскресенье были отпущены. Накануне несогласованные с властями митинги прошли в десятках городов России. В Следственном комитете сообщают о ряде уголовных дел против задержанных — по статьям о насилия в отношении полицейских, уничтожении имущества и хулиганстве.

Манифестации сопровождались столкновениями с силами правопорядка. В Москве, в частности, пострадали около 40 силовиков и 30 участников демонстрации.

Между тем в Санкт-Петербурге МВД проводит проверку по факту применения физической силы в отношении женщины, Она попала в реанимацию после того, как силовик пнул ее ногой в живот. В воскресенье ее выписали из больницы.

В Кремле заявляют, что на акции протеста выходят меньше людей, чем голосуют за президента Владимира Путина.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил российские власти за разгон акций сторонников Алексея Навального. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал массовые задержания и превентивные аресты нестерпимым подрывом принципов правового государства.