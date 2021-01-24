Спасение шахтеров в Китае

Спасатели в китайской провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой две недели назад произошел взрыв. В тот момент в ней находились 22 шахтера. Спасателям удалось установить контакт с 12 из них, один из которых позднее умер. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.

Первый спасенный шахтер находился в тяжелом состоянии и был немедленно доставлен в больницу. В спасательной операции принимают участие 633 человека и 407 единиц оборудования.

Причины произошедшего выясняются. В результате мощного взрыва образовалось 70 тонн обломочных горных пород, которые заблокировали шахту.