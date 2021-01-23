Кому нужен дворец в Геленджике | #Куб

Алексей Навальный вернулся после отравления в Россию, а с его приездом оживилась и политическая обстановка. Основатель Фонда борьбы с коррупцией сразу оказался за решёткой, после чего его сторонники опубликовали свидетельства о крупной коррупционной схеме с участием, как они утверждают, давних друзей Владимира Путина.

На откаты для российского лидера построили дворцовый комплекс стоимостью до 100 млрд рублей, — говорится в материалах ФБК. Кремль расценивает это расследование как мошенничество.

Это чистая чушь и компиляция. Это как раз и есть главный лохотрон и мы предупреждаем всех граждан, тем более с учётом такого большого количества просмотров: подумайте, перед тем как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Фильм о дворце в Геленджике только в YouTube посмотрели десятки миллионов раз, а подробности об убранстве этого комплекса надолго стали одной из самых популярных тем обсуждения в социальных сетях.

Есть ощущение, что дворец Путину строили, чтобы он там остался и угомонился, но он как-то вырвался. По годам... Posted by Timur Olevskiy on Tuesday, January 19, 2021

Такое количество просмотров означает, что в России буквально всё население ознакомилось с расследованием Навального, — замечает писатель Денис Драгунский: «Это означает, что с завтрашнего дня уже никто не сможет сказать, "а я вообще не знаю, о чем это вы". То есть сказать-то он сможет, но все будут знать, что он врет».

ЗАВЕРШАЕМ ТЕМУ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ФИЛЬМА. Итак, его посмотрели 30-40 млн человек в России. То есть каждый третий взрослый... Posted by Denis Dragunsky on Thursday, January 21, 2021

Но знать — это одно, а соглашаться с выводами — совсем другое. По мнению эксперта программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрея Мовчана, разоблачения Навального вряд ли добавят ему сторонников в стране, где коррупция считается нормой:

«Ментально Навальный воспринимается значительной частью населения не как борец с властью, а как борец за место во власти... Для многих он просто скандалист, "которому больше всех надо", который замахивается на то, на что замахиваться западло.

Власть в обобщённом смысле … видит в Навальном то, что привыкла и приучена видеть – диссидента. Диссидент – это такой полусумасшедший человек, которому не сидится спокойно в теплом месте, и который публично хает советскую власть, подпевая вражеским голосам».

Молодёжный протест

После решения об аресте Навальный призвал своих сторонников выходить на уличные акции. Особенностью этой протестной кампании уже называют активное вовлечение молодёжи. Дворец в Геленджике и арест политика стали темой многих видеозаписей в ТикТоке — наряду с предупреждениями об угрозе задержаний на несанкционированных властями демонстрациях.

Прокремлёвские комментаторы уверены, что подросткам нельзя выражать свои политические взгляды на улице, а оппозиция пытается использовать в своих интересах тех, кто, цитата, «не знает или даже не понимает вполне на что идёт», — это слова Марии Бутиной. Она считает, что «теперь в качестве пушечного мяса для работающих за американские доллары иноагентов будут российские дети: их навальнистам не жалко».

«Коррупция» или «лохотрон»?

Так кто «жулик», а кто борется за правое дело? Большинство участников наших онлайн-опросов в первые часы голосования отметили, что больше доверяют Путину в этом противостоянии. Впоследствии сторонникам Навального удалось изменить баланс в пользу основателя ФБК.

А что думаете вы? Действительно ли Путин создал масштабную коррупционную систему, в рамках которой для него построили огромный дворец, или же это обман ради сбора пожертвований и политических дивидендов? И как вы относитесь к участию подростков в акциях протеста?

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