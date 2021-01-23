Сторонники Навального выходят на площадь

Обновление: До нескольких сот человек задержаны в ходе акций в поддержку Алексея Навального на Дальнем Востоке и в Сибири. Самые массовые демонстрации прошли в Иркутске и Владивостоке. В столице Приморья, как отмечают региональные издания, эти выступления стали самыми крупными с 2017 г. Акция во Владивостоке обернулась столкновениями между сотрудниками силовых структур и демонстрантами. Поступают сообщения о том, что в разгар противостояния полиция стреляла в воздух.

В России проходят массовые акции в поддержку Алексея Навального. Сторонники политика выходят на улицы, вопреки запрету властей. Серия выступлений началась с митингов на Дальнем Востоке.

В Хабаровске и Владивостоке по оценкам региональных изданий в акциях приняли участие сотни людей. Протестующие требовали освободить Алексея Навального, — он был заключён под стражу сразу после возвращения из Германии. Звучали и лозунги за отставку президента. На плакатах упоминался дворец в Геленджике, который, как сказано в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, был построен для Владимира Путина за взятки. В Кремле это отрицают.

Акции в поддержку Навального проходят при усиленных мерах безопасности. В центральных районах крупнейших городов с утра сосредоточены значительные силы полиции и Росгвардии. Сообщается о задержаниях. В преддверии акций сотрудники правоохранительных органов выдавали наиболее известным активистам предостережения о недопустимости несанкционированных мероприятий. Несколько сторонников Навального уже арестованы.