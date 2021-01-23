Участники акций в поддержку Навального рассказали Euronews, почему они вышли на улицы

В российских городах, во время акций в поддержку Алексея Навального, задержаны более трех тысяч человек. Несмотря на запрет властей, сторонники политика вышли на улицы с требованием освободить оппозиционера, заключенного под стражу сразу после возвращения из Германии.

Галина Полонская Euronews: "Пермь, Владивосток, Хабаровск, жители многих российских городов вышли на улицы, чтобы поддержать Алексея Навального. Ранее Кремль заявлял о недопустимости несанкционированных акций. Здесь, в Москве, на Пушкинской площади, задержания начались практически сразу".

"Москва, выходи!" - скандировали манифестанты. В столице не обошлось без столкновений демонстрантов с полицией. Ранее задержанную за участие в несогласованной акции на Пушкинской площади супругу Алексея Навального Юлию отпустили.

Демонстранты объяснили Euronews, почему они вышли на улицы.

Анна: "Главный фигурант этого шествия, Алексей Навальный. Он рисковал своей жизнью, и сделал очень многое для нас. Я думаю, пришло время сделать нам что-то для него и высказать наше мнение о правосудии и о том, во что оно превратилось".

Татьяна: "Хотя Навальный провел расследование своего убийства и установил преступников фактически, убийц, сотрудников ФСБ, наши органы должны были возбудить против него дело, расследовать его и судить отравителей. Вместо этого, что бы судить и арестовать отравителей, они арестовали Навального. Это верх цинизма!"

В Санкт-Петербурге люди прорвали оцепление и вышли на Невский проспект, частично перекрыв проезжую часть. СМИ сообщают о случаях избиения протестующих в ряде городов и о пострадавших полицейских. В Хабаровске, Иркутске, Владивостоке в акциях в поддержку Навального приняли участие сотни людей.

Соратники Навального объявили о новых протестных акциях по всей стране в следующие выходные и второго февраля, когда суд, как ожидается, рассмотрит вопрос об отмене условного срока Навальному.