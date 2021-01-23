Вашингтон и Москва намерены продлить СНВ-3

В администрации президента США Джо Байдена подтвердили намерение продлить на пять лет действие Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией. Ранее с таким предложением к Вашингтону обратилась Москва. Срок нынешнего соглашения истекает 5 февраля.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс на протяжении десятилетий поддерживал контроль над вооружениями и не должен допустить распада ДСНВ, поскольку соглашение имеет огромное значение для всех стран-членов организации. "Я приветствую намерение президента Байдена продлить действие договора. Мы не должны оказаться в ситуации, в которой бы не было соглашения. Но, как я уже неоднократно говорил, продление соглашения — это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, мы должны выяснить, как покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай", — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

В России приветствуют политическую волю США в вопросе продления договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, итог зависит от деталей предложения американской стороны, которые еще предстоит изучить.

Российский МИД подчеркнул готовность Москвы незамедлительно вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств для скорейшего оформления договоренности.