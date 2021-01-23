Уникальная операция в Лионе прошла успешно

Во французском Лионе впервые в мире проведена успешная операция по пересадке двух рук вместе с плечами. Лионские медики в пятницу опубликовали видео кадры этого события, произошедшего 13 января. Операция продолжалась в течении 15 часов, для чего были мобилизованы четыре медицинских бригады, в подготовке принимали участие 50 сотрудников.

Пациент — 48-летний житель Исландии Феликс Гретарсон — потерял обе конечности 20 лет назад а результате удара током. За это врем он перенес уже десятки операций. Мужчина переехал в Лион в 2013 году после того, как его заявка на трансплантацию была одобрена. Затем на поиски донора ушло несколько лет.

Врачи сообщают, что мужчина хорошо восстанавливается после операции. В лионской больнице Эдуара Эррио уже не в первый раз проводят такую уникальную операцию, в конце 90-х годов здесь впервые в мире сначала была пересажена одна кисть руки , а затем и обе.

рофессор Лионель Баде говорит: "Мы продолжим следить за состоянием пациента, потому что операция состоялась совсем недавно, всякое может произойти. Что касается восстановления, то о пациенте позаботятся самым тщательным образом. Шесть часов упражнений в день, сначала пассивная, затем активная мобилизация. Эта терапия продлится два или три года".

Жена пациента Сильвия Гретарсон делится своими эмоциями с журналистами: "Сегодня я вижу как светятся от счастья глаза моего мужа я вижу в них надежду. Я очень рада за него и сделаю все, что смогу, чтобы поддержать его".

По словам руководившего операцией хирурга Арама Газаряна, если мужчина сможет восстановить способность сгибать локоть, то его жизнь во многом изменится.

Первая в мире пересадка обеих рук состоялась в июне 2008 года в Мюнхене

Феликс Гретарсон — бывший электрик. В результате несчастного случая на линии электропередачи он получил многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Он впал в кому, во время которой ему были ампутированы обе руки. После знакомства с лионскими хирургами на конференции в в Рейкьявике операция превратилась для него в мечту всей жизни.