Американский телеведущий и журналист Ларри Кинг умер на 88-м году жизни

Не стало Ларри Кинга.... Известный американский телеведущий и журналист умер в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет.

Кингу дали интервью порядка 50 тысяч человек. В их числе все президенты США, начиная с Джеральда Форда, ведущие спортсмены и звезды кинематографа. Беседовал журналист и с российским президентом Владимиром Путиным в 2000-м году. Тогда Кинг задал ему вопрос: "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ("Курск")?" Путин ответил: "Она утонула". Эта фраза российского лидера стала одной из его самых знаменитых.

Популярность Кингу принесло его ток-шоу Larry King Live . Оно было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале (CNN), в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Кинг вел шоу четверть века.

В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения, но несколько лет спустя начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America.

В начале января СМИ сообщили о госпитализации Кинга в связи с заболеванием, вызванным новым коронавирусом.