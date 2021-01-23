Тысячи жителей Гонконга изолировали дома из-за вспышки COVID-19

Жёсткий карантин объявлен в крупном районе Гонконга Яучимвон. В красной зоне оказались 16 жилых домов. Тысячи жителей обязали не покидать свои квартиры до тех пор, пока они не получат отрицательные результаты тестирования на коронавирус. Район полностью оцеплен полицией. В администрации автономии объясняют это необходимостью сдержать рост заболеваемости и обещают не затягивать с проведением анализов.

Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это в течение 48 часов. Наша цель — объединить усилия в борьбе с вирусом, чтобы добиться нулевого числа случаев заболевания в этом отдельном районе. Правительство предоставило достаточно оборудования для анализов, чтобы протестировать жителей этого района как можно быстрее. Каспар Цуй министр внутренних дел Гонконга

В Гонконге с начала пандемии зарегистрированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии признаны 168 человек. Больше всего инфицированных, по данным администрации, выявлены в районе Яучимвон. Наряду с местными жителями сдать анализы обязали всех, кто находился в опасной зоне по меньшей мере два часа за последние две недели.