Европа в тисках коронавируса: полевые госпитали, центры вакцинации, ограничительные меры

Старый Свет продолжает существовать в тисках коронавируса. В Португалии накануне первого тура президентских выборов, зафиксированы новые антирекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. За сутки скончались 274 инфицированных. За тот же период времени коронавирус был обнаружен у более чем 15-ти тысяч человек. Больницы испытывают колоссальную нагрузку. В Лиссабоне первых пациентов принял полевой госпиталь. В стране с минувшей пятницы на 15 дней закрыли школы. Чтобы предотвратить распространение британского штамма коронавируса власти решили приостановить авиасообщение с Соединенным Королевством.

В самой Великобритании, из-за нового генетического варианта коронавируса, сложилась тяжелая эпидемическая ситуация. За сутки выявлено 33,5 тысяч случаев заражения. Однако это меньше чем в пятницу и четверг. Власти возлагают большие надежды на вакцинацию. Одна из больниц Глазго - крупнейшего города Шотландии превратилась в прививочный центр. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже была введена почти шести миллионам подданных королевства - это около 9% населения страны.

Санитарные власти Германии закрыли на карантин одну из берлинских больниц, после того как у 20 человек (сотрудников и пациентов) был выявлен "британский "штамм коронавируса. Медикам разрешается перемещаться только из дома на работу и обратно. Есть опасения, что число заразившихся может быть еще выше. Всего в мире, по оценке клиники "Шарите", выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство пока вызывает как раз британский из-за его высокой заразности.

Франция с сегодняшнего дня будет требовать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что миллион французов уже сделали прививки от коронавируса. До конца февраля, по расчетам властей, должны быть вакцинированы в общей сложности 2,5 миллиона человек. Санитарные власти рекомендовали увеличить до шести недель промежуток между введением доз препарата, что позволит ускорить процесс вакцинации.