Музеи выходят из карантина

Мэрия Москвы смягчила карантинные ограничения для учреждений культуры. Теперь к обычному режиму работы могут вернуться музеи, выставочные залы и библиотеки. Снят запрет на проведение развлекательных и просветительских мероприятий, в том числе для детей, — при условии, если посетителей будет вдвое меньше предельной вместимости помещений. Это решение объясняют улучшением эпидемиологических показателей, а также высокими темпами вакцинации от коронавируса.

В большинстве стран Западной Европы до открытия музеев, театров и кино пока далеко. Исключением стала Испания, где несмотря на рост заболеваемости не стали закрывать культурные учреждения, — хотя и сохраняются ограничения на число посетителей. На входе — обязательно измеряют температуру, все должны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Аналогичные требования распространяются на бары и рестораны.

На фоне улучшения эпидемиологических показателей карантинные меры смягчены в Бухаресте. В столице Румынии теперь снова можно ходить в рестораны, открываются театры и кинозалы, — но принимать они могут не более 30% от предельного числа посетителей. Школы по решению правительства будут закрыты по меньшей мере до начала февраля.