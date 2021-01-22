Брюссель подтвердил право Будапешта на закупку российской вакцины

Венгрия купила 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Первой партии хватит, чтобы привить 300 тыс. человек, второй - полмиллиона, отметил Сийярто. Наконец, третий этап поставок обеспечит вакцинацию 200 тысяч граждан.

"В национальных интересах Венгрии в разгар пандемии - ускорение вакцинации. Из-за медленного поступления препаратов единственный возможный вариант - эффективная и безопасная вакцина из другого источника". Петер Сийярто глава МИД Венгрии

Сергей Лавров, глава МИД России:

"Знаю, что тестовая партия нашей вакцины Спутник V в Венгрии хорошо себя зарекомендовала, и мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области".

Брюссель, в свою очередь, подтвердил право Будапешта на закупку вакцин у производителей, не получавших одобрение европейского регулятора.

"Государства-члены ЕС при желании могут начать переговоры или даже подписать контракт с разработчиками препаратов, которые не входят в стратегию Евросоюза по вакцинации". Стефан де Кеерсмакер официальный представитель Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии также добавил, что ответственность за это несёт конкретное государство, и вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности.