Брюссель подтвердил право Будапешта на закупку российской вакцины

Брюссель подтвердил право Будапешта на закупку российской вакциныКомментарии
Венгрия купила 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Первой партии хватит, чтобы привить 300 тыс. человек, второй - полмиллиона, отметил Сийярто. Наконец, третий этап поставок обеспечит вакцинацию 200 тысяч граждан.
Сергей Лавров, глава МИД России:
"Знаю, что тестовая партия нашей вакцины Спутник V в Венгрии хорошо себя зарекомендовала, и мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области".
Брюссель, в свою очередь, подтвердил право Будапешта на закупку вакцин у производителей, не получавших одобрение европейского регулятора.
Представитель Еврокомиссии также добавил, что ответственность за это несёт конкретное государство, и вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности.