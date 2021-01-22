Мужчина совершил самоподжог у Дома правительства в Минске

В центре Минска у Дома правительства на площади Независимости мужчина облил себя неизвестной жидкостью и совершил самоподжог. Пламя с него сбили охранники при помощи огнетушителей. Он доставлен в больницу: по предварительным данным, площадь ожога превысила 50% поверхности тела. Мужчина без сознания.

Обстоятельства случившегося выясняются. По заявлению официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой, "милиция отреагировала на случившееся, увидев инцидент по видеокамерам, на место выехала следственно-оперативная группа".

Кадры с места происшествия ранее появились в соцсетях.