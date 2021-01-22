"Британский" штамм коронавируса — более смертоносный

"Британский" штамм коронавируса — более смертоносныйКомментарии
Ранние данные свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса, возникший в Великобритании, может быть примерно на 30% более смертоносным. Исследования уже показали, что он распространяется быстрее, чем первоначальный тип вируса.
Премьер-министр Борис Джонсон добавил: "Столь сильное давление на Национальную службу здравоохранения в значительной степени связано с влиянием этого нового штамма вируса.
Новый штамм был впервые обнаружен в графстве Кент в сентябре. С тех пор он стал доминирующей версией вируса в Англии и Северной Ирландии и распространился на более чем 50 других стран.
Несмотря на это, Джонсон подчеркнул, что используемые в стране вакцины от коронавируса "остаются эффективными в случае с новым штаммом".