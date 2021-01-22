В Москве и ряде городов РФ задержаны сторонники Навального

В Москве и других городах России задерживают соратников оппозиционера Алексея Навального. Основатель фонда борьбы с коррупцией по решению суда был арестован до 15 февраля и призвал сторонников к проведению акций протеста 23 января. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента РФ утверждает, что Навального могут отправить в тюрьму на несколько лет.

Наблюдатели отмечают, что власти пытаются предотвратить проведение несанкционированных митингов. Первыми задержанными стали юристы фонда Любовь Соболь и Владлен Лось.

Сотрудники полиции пришли по месту прописки к активистам и журналистам. Задержана и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В пятницу Савеловский суд Москвы отправил ее под административный арест на девять суток из-за призывов участвовать в несогласованной акции протеста 23 января.

Между тем депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с требованием освободить Навального, блокировать строительство "Северного потока - 2" и ужесточить санкций в отношении России. Резолюции Европарламента носят лишь рекомендательный характер для исполнительных структур Евросоюза.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил: "Мы осуждаем задержание Навального российскими властями. Его права должны полностью соблюдаться, мы призываем немедленно освободить его и гарантировать безопасность".

Предупреждение об ответственности за участие в запланированных несогласованных акциях протеста опубликовала, в частности, полиция Москвы.

Алексей Навальный был арестован по возвращении в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления.