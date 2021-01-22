Обед за евро: Макрон анонсировал план помощи студентам

Президент Франции отреагировал на просьбы о помощи студентов, испытывающих трудности из-за пандемии. Эммануэль Макрон анонсировал ряд мер, включая двухразовое питание в университетских столовых за один евро.

Раньше этой привилегией пользовались только стипендиаты. Также обещана оплата консультаций психологов. Обучение останется дистанционным, но на один день в неделю студенты смогут прийти в аудиторию. Правда, президент уточнил, что заполняемость последних не должна превышать 20%.

Поль Марсан, вице-президент студенческой ассоциации ATENA: "Начиная со второго карантина, то есть с октября месяца, пункты приёма студентов и университетские пункты питания закрыты. Получается, мы находим решение одной проблемы, создавая другую. Пообедать за 1 евро можно будет только в столовых при студенческих центрах Crous, но туда надо ещё как-то добраться. А, приведём простой пример, - в школах и лицеях столовые работают".

Также, по мнению некоторых активистов студенческих организаций, президентом не учтены вопросы расходов на транспорт и жильё. Они стоят особенно остро, так как с закрытием баров и ресторанов многие лишились подработки.

Накануне в ряде городов страны прошли массовые акции протеста с целью привлечь внимание властей к проблемам студенческой молодёжи. Участники жаловались на безденежье и отсутствие общения, требуя вернуть очное обучение.