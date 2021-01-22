Конгресс Гондураса сделает невозможной легализацию абортов в будущем

Национальный конгресс Гондураса проголосовал за внесение поправок в Конституцию, в соответствии с которыми отменить жесткие запреты на аборты и однополые браки в стране будет практически невозможно даже при смене власти и принятии нового основного закона. Парламентарии планируют закрепить в ней положение о том, что измененить статьи, определяющие правовой статус эмбирона как статус человека, а гражданский брак - как союз исключительно между женщиной и мужчиной, можно будет, только если за это выступят три четверти членов Конгресса, а не две трети, как требуется сегодня. В то же время ранее даже попытка декриминализировать прерывание беременности в случае изнасилования, инцеста или риска для жизни матери не увенчалась успехом: в 2017 года такой законопроект одобрили всего восемь парламентариев из 128.

Новые поправки поддержали 88 членов Конгресса, 28 выступили против, семь воздержались. Теперь ратифицировать реформу должны депутаты, которые займут места в парламенте по итогам выборов, назначенных на ноябрь.

Представители движений за права женщин заявляют о своего рода реакции властей на историческое решение Сената в Аргентине, одобрившего законопроект о легализации абортов. Гондурас - одно из четырех государств Латинской Америки, которое не приемлет никаких оснований для прерывания беременности, и единственная в регионе страна, где под запретом экстренная контрацепция - даже в случае сексуального насилия. Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение на срок от трех до шести лет как для самих женщин, делающих аборт, так и для тех, кто каким-либо образом принимал в операции участие.

При этом за последний год число девочек, родивших в возрасте от 10 до 14 лет, выросло до 800 в стране, чья общая численность населения составляет примерно 8,5 млн человек.

Правозащитники заявляют, что в результате ограничений на фоне пандемии коронавируса положение жительниц Гондураса, где зафиксировано наибольшее количество гендерно мотивированных убийств женщин в Латинской Америке, стало еще более тяжелым. Лишь 2,5% из более чем 100 тысяч обращений, поступивших от жертв домашнего насилия, привели к открытию уголовных дел, отмечают в Женском движении за мир.