В ЕС могут снова запретить несущественные поездки

Саммит ЕС, прошедший в четверг в режиме видеоконференции, завершился достижением определенного консенсуса, который в условиях развития пандемии должен п позволить избежать сообществу пограничного хаоса, наблюдавшегося во время первой волны COVID-19. Цель заключается в том, чтобы контролировать распространение вируса без приостановки действия Шенгенских правил.

Лидеры старн Евросоюза согласились, что границы должны быть открытыми, но признали возможность нового строгого ограничения несущественных поездок. Это относится как к внешним, так и к внутренним границам ЕС. Что касается поездок из третьих стран не входящих в сообщество, то до отправления всем необходимо будет сделать тест ПЦР.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Ввиду очень серьезной санитарной ситуации следует категорически пресекать все несущественные поездки как внутри страны, так и, конечно же, за границей. В то же время абсолютно важно поддерживать функционирование единого рынка. Поэтому, что касается работников и товаров первой необходимости, они должны продолжать беспрепятственно пересекать границы. Это крайне важно. Что касается внешних границ, то мы также предложим принять дополнительные меры безопасности".

Еще одним вопросом, который обсудили лидеры ЕС, была стратегия вакцинации. Некоторые были обеспокоены задержками поставок вакцин фармацевтическими компаниями.

Шарль Мишель, глава Европейского совета: "Лидеры хотят ускорить вакцинацию, и в этом отношении необходимо соблюдать обязательства по поставкам, взятые на себя компаниями. Лидеры подтвердили, что вакцины должны распространяться одновременно с учетом численности населения. И мы вновь подтвердили необходимость пристального наблюдения за процессом вакцинации. Будут изучены все возможные средства для обеспечения быстрых поставок, включая раннее распространение во избежание задержек".

Самые острые разногласия вызвало предложение, поступившее от небольшой группы стран, - это введение системы упрощенного передвижения для тех, кто прошел вакцинацию.

Сторонники так называемых паспортов вакцинации говорят, что они могут ускорить восстановление экономики. Критики утверждают, что их введение может привести к дискриминации.