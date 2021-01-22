Франция требует ПЦР-тест на въезде в страну, Бельгия запрещает поездки за границу

Евросоюз решил не закрывать внутренние границы из-за пандемии коронавируса. Однако после обсуждения лидерами ЕС вопроса о дополнительных ограничениях на поездки, Франция заявила, что с воскресенья будет требовать предъявления результата ПЦР-теста для всех, кто въезжает в страну. Причина - рост случаев заражения коронавирусом. Анализ должен быть "отрицательным" и сделан за 72 часа до прибытия.

Правительство Бельгии объявило о запрете с 27 января всех необязательных поездок за границу до 1 марта. Португалия, что бы предотвратить распространение "британского" штамма коронавируса, приостановила авиасообщение с Соединенным Королевством. В самой Великобритании, переживающей неконтролируемый рост заболеваемости COVID-19, не исключают полного закрытия границ.

В Германии общее число смертей из-за коронавируса с начала пандемии превысило 50 тысяч. Несмотря на замедление темпа распространения инфекции, власти в области здравоохранения считают необходимым и далее придерживаться жестких карантинных мер, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Йенс Шпан, министр здравоохранения: "Цифры показывают, что мы движемся в правильном направлении, но они по-прежнему высоки. Мы должны активизировать усилия и все вместе работать над тем, что бы довести число случаев инфицирования до уровня, при котором пандемия будет вновь поддаваться контролю".

Всплеск заболеваемости COVID-19 заставил Португалию закрыть все школы, по меньшей мере, на 15 дней. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились около 14 тысяч человек. За тот же период времени от COVID-19 скончались 234 пациента, что стало самым высоким показателем смертности от этого заболевания с начала эпидемии в стране.