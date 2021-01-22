Венгрия купила два миллиона доз вакцины "Спутник V"

Венгрия купила у России два миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Этого количества достаточно для вакцинации одного миллиона человек, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве в пятницу.

Петер Сийярто объявил, что вакцина поступит в Венгрию в три этапа. В первый месяц будут доставлены 600 тыс. доз, один миллион - во второй. В последний месяц в страну прибудут 400 тыс. доз вакцины. Россия начнет поставки вакцины в феврале, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В среду вакцина "Спутник V" получила временное разрешение на использование в Венгрии от венгерских властей. Генеральный директор Национального института лекарственных средств, продуктов питания и санитарии (OÉGYI) Матиас Сентиваньи сообщил государственным СМИ, этап лицензирования был завершен за два месяца. Эксперты OÉGYI "сочли вакцину убедительной".

В настоящее время OÉGYI ожидает заключения Национального центра общественного здравоохранения о том, соответствует ли вакцина документации. На это может уйти несколько недель.

Так называемая векторная вакцина на основе модифицированного аденовируса, известная как российская вакцина "Спутник V", уже используется в 6 странах, включая Сербию. В России ею уже вакцинированы полтора миллиона человек.

Документация по клиническим испытаниям фазы III еще не опубликована в авторитетных научных журналах, поэтому западный научный мир скептически относится к новостям об эффективности вакцины в 92-95%, озвученной российской стороной. В то же время AstraZeneca сотрудничает с разработчиками Sputnik V для создания общей вакцины.

Вакцинация продвигается медленно

Согласно данным, опубликованным на информационной странице правительства в пятницу утром, за последние 24 часа новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 1311 граждан Венгрии, в результате чего число инфицированных в Венгрии увеличилось до 356 973 чел.

За последние сутки 98 пациентов умерли, в результате чего общее число умерших достигло 11 811 чел. В больнице находятся на лечении 3959 пациента с коронавирусом, 274 из которых - на искусственной вентиляции легких.

К настоящему времени в стране вакцинированы 138 983 чел, из них 5 815 - уже получили вторую прививку. Большинство вакцинированных - медицинские работники. Помимо медперсонала прививку получили работники и жители домов престарелых. Скорость вакцинации в стране определяется наличием вакцин. Каждую неделю страна получает число доз, достаточных для вакцинации 36 тыс. чел.

Карантинные меры остаются в силе

Ограничительные меры, принятые в ноябре, остаются в силе. В стране действует комендантский час с 20:00 до 5:00. Больницы и дома престарелых по-прежнему закрыты для посещения.

Рестораны работают только на вынос, а отелям разрешено принимать только людей, прибывающих с деловыми, экономическими или образовательными целями.

Запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, в том числе культурные. Спортивные матчи должны проводиться без зрителей. Запрещается использование развлекательных заведений, включая, в частности, фитнес-залы, крытые бассейны, музеи, библиотеки, кинотеатры и зоопарки, катки.

Частные и семейные мероприятия (например, дни рождения) могут проводиться до 10 человек, за исключением лиц младше 14 лет. На похоронах может присутствовать до 50 человек.

Введенные правила соблюдения социальной дистанции остаются в силе. Маску обязательно носить всегда, кроме во время занятий спортом, а также нахождения в парках или зеленых зонах.