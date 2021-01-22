Ночные танцы в Ухани

Ночная жизнь в китайском городе Ухань выглядит почти как прежде, в то время как из-за пандемии коронавируса многие жители планеты пока могут только мечтать о громкой музыке и танцах.

Чтобы попасть в огромный ночной клуб Super Monkey необходимо носить защитную маску, а также проверить температуру на входе и показать специальное приложение на телефоне. Многие посетители затем забывают о санитарных ограничениях. Но менеджер Ли Бо говорит: "По сравнению с другими странами Китай открыт хотя бы наполовину, но я заметил, что наши клиенты все еще ощущают тревогу".

Этот мегаполис стал первым крупным очагом заражения коронавирусом в мире. Ровно год назад в городе был введен строгий карантин, продлившийся 11 недель.

Между в столице Китая Пекине тест на коронавирус сдали уже 1,5 млн человек, после того как в одном из районов пять дней назад была зарегистрирована вспышка инфекции.