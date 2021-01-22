США хотят привлечь Россию к ответственности "за безрассудные и враждебные действия"

Президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам провести "полный анализ" возможного вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах 2020 года, масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства, а также изучить ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против SolarWinds, вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против оппозиционного лидера Алексея Навального, а также сообщения о предполагаемом "вознаграждении" талибам за убийство военнослужащих США в Афганистане".

Тема якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США регулярно поднимается американскими политиками. В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, заявляя, что не причастны к хакерским атакам на американские правительственные учреждения и компании.

"Ложью" и "абсолютной уткой" назвали в Кремле и обвинения в адрес России по Афганистану: в прошлом году американские СМИ писали, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции.

Что касается ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, то глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что комментарии западных политиков о его возвращении в Россию призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны.