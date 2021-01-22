Французские antivax не хотят прививок от ковида

Франция - в числе западных стран, лидирующих по числу противников вакцинации. Кто эти люди? И какой сигнал они посылают обществу?

В ЕС ускоряется процесс вакцинации от нового коронавируса, параллельно здесь же набирают обороты кампании по борьбе с вакцинацией. Франция- в числе стран, где недоверие к вакцине выражается наиболее ярко. Опросы показывают: французы неуверенны в эффективности недавно разработанных вакцин и ставят под сомнение их безопасность.

Социологи обращают внимание, что сегодня недоверие к вакцинам продемонстрировали около трети опрошенных, причем это - люди разного социального профиля и с разным уровнем образования.

В таком контексте громче звучат голоса убежденных antivax - так называют в стране антипрививочников. Специалисты считают, что ими движут очень разные мотивы - от реальных опасений за здоровье до стремления получить признание, рычаги общественного влияния и даже прямую выгоду - от сбыта, к примеру, натуропатических препаратов.

Наш корреспондент побывал в разных уголках Франции, чтобы ближе познакомиться с противниками вакцинации и услышать их точку зрения.

Смерть от Билла Гейтса

Наш собеседник из Лилля утверждает, что у него - 125 тысяч подписчиков в соцсетях. Мы уговаривали мужчину пообщаться полтора месяца. Он согласился, но на условиях анонимности. Мужчина утверждает что получает угрозы, он убежден, что за ним охотятся фармкомпании.

"Некоторые вакцины Билла Гейтса, как известно, вызвали крупные эпидемии в ряде стран, например, в в Индии, куда Гейтс привез вакцину, от, кажется, полиомелита, - рассказывает он. - Тогда там заболели 450 тысяч детей. А в других странах, например, в Кении из-за прививки стали бесплодными тысячи молодых женщин".

Есть ли этому ь доказательства?

"Их сам Гейтс приводил на конференции TED, на других платформах, - продолжает мужчина. - Он

Необоснованные претензии 62-летнего учителя танцев разделяют антипрививочники, к которым в соцсетях нередко примыкают ясновидящие, сатанисты, антисемиты, сторонники теорий заговоров.

При всей разности взглядов этих людей объединяет ненависть к фармбизнесу.

"Есть такая компания "Модерна", она получила инвестиции от лаборатории "Мерк" около пяти лет назад. И уже в 2015 год они занимались исследованиями вакцины против ковида. Почему? Они что, ясновидящие там? Мы с вами о коронавирусе только узнали, а ученые уже годами вели работу! Институт Пастера даже запатентовал свои изобретения", - делится информацией наш анонимный собеседник. .

Институт, названный в честь великого французского ученого, тем временем сообщил, что никаких патентов на изобретение вакцины от коронавируса за годы до начала пандемии не получал.

Четыре аргумента antivax

Лоран-Анри Виньо - соавтор книги об истории антипрививочных движений. По его словам, сегодня их представители радикализируются на глазах, встраивая своей недоверие к вакцине от коронавируса в теории мирового заговора.

"Мы видели, что сторонники теорий заговора отлично впитали в себя идеи радикальных антипрививочников. Типажи меняются... Обычный противник вакцинации - это человек, который беспокоится о своем здоровье, о здоровье детей; он не хочет, чтобы в него вводили какой-то химический препарат. То есть их главная тема - тема здоровья, обычно они не придумывают историй о вирусах или вакцинах, созданных где-то на Марсе для уничтожения половины населения".

Профессор четко разграничивает колебания сомневающихся и настоящих антипрививочников, чьи убеждения уходят корнями в историю.

"У них обязательно присутствуют фаталистическая и религиозная тема,они говорят: "Мы не хотим вакцину, потому что Бог решает, болеть ли тебе, и нельзя идти воли Божьей". Затем мы выделяем группу псевдонаучных убеждений - мол, этот вирус вообще не опасен!



Выделим и натуралистический подход - он в том, чтобы идти вслед за природой. Есть еще четвертая тема, политическая. Ее продвигают люди, не желающие позволять государству решать, какие медикаменты им принимать". Лоран-Анри Виньо

Одно из самых активных движений antivax во Франции координируется из крошечной деревни с населением в 120 человек. Мари Вербрег убеждена, что у ее дочери, как и у многих других детей, из-за полученных в раннем детстве прививок развились симптомы аутизма .

Ученые не раз опровергали наличие связи между вакцинацией и аутизмом, но женщина этих аргументов не слышит.

"Вакцины - это чистое мошенничество. Люди медленно осознают, что попали в ловушку", - говрит она.

Осознает ли Мари серьезность обвинения?

"Да, я знаю, - соглашается Мари. - Проблема в том, что другого слова не подобрать. Мы говорим о продукте, который не работает. Продукте, который дает побочные эффекты. Даже если вы привиты, вы все равно можете заболеть, тут никаких гарантий!! И как тогда к этому относиться?"

Мари утверждает, что на ее страницы в соцсетях подписаны 12 000 человек. Она полна оптимизма в отношении перспектив антипрививочного движения: "Это будет скандал по сценарию, который мы уже знаем. Так было с асбестом, его вред ведь долго не признавали, так обстоят дела с табаком... Столько времени в курении не видели зла, но в какой-то момент люди закричали: "Пора остановиться!" Я думаю, то же самое будет и с вакцинацией".

Нет ярлыкам

Границы между убежденными антипрививочниками и сомневающимися в отношении новой вакцины против ковида порой размыты. Социолог Джереми Уорд занимается теми, кому трудно принять решение.

По его словам, такие настроения людей поддерживаются давним скептицизмом и недоверием по отношению к французским органам здравоохранения.

"Причина, по которой во Франции, возможно, больше колеблющихся, связана с тем, что у нас было гораздо больше дебатов о безопасности вакцин - от гепатита В в конце 90-х годов, от гриппа А, от вируса папилломы человека. Потом обсуждали алюминиевые адъюванты, поливалентные вакцины... Это было непростое десятилетие", - рассказывает он..

Как французским медикам, и микробиологам минимизировать влияние антипрививочников и наладить контакт с сомневающимися?

"Рецепт один - прислушиваться к людям, серьезно относиться к их сомнениям. Следует избегать порыва проигнорировать эту группу граждан, приклеить ярлык "истеричных мамаш" со всеми вытекающими отсюда сексистскими последствиями. Более того, мы знаем, что очень важно не допускать распространения дезинформации без какого-либо отпора, пусть даже ссылок на идущие исследования.

И, наконец, наряду с коммуникацией нужна прозрачность. Важно обеспечить доступ к сведениям о побочных эффектах, о нежелательных последствиях прививок".

По словам экспертов, во Франции предпринимаются немалые усилия для обеспечения доступа к информации о новых вакцинах против коронавируса.

На этом фоне наблюдаются первые положительные сдвиги.