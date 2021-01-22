Африка не справляется со второй волной коронавируса

Африка с трудом справляется со второй волной коронавируса.

На континенте с начала пандемии зафиксировано более 3 млн случаев заражения и около 82 тысяч летальных исходов. Уровень смертности от COVID-19 в масштабах всего континента составил 2,5% - выше среднемирового показателя в 2,2%.

По словам Матшидисо Моэти, главы африканского отделения Всемирной организации здравоохранения, вторая волна ударила по Африке значительно сильнее первой.

В Африке вторая волна пандемии Covid-19: более 3,3 миллиона случаев заболевания и 81 000 потерянных жизней, к сожалению. Таким образом, первый пик эпидемии в июле был преодолен в декабре, и число заболевших продолжает расти значительно более быстрыми темпами. Я думаю, это связано с целям рядом факторов, возможно, это усталость от ограничительных мер и, конечно же, праздничный сезон с его поездками и семейными сборами Матшидисо Моэти глава африканского отделения ВОЗ

Системы здравоохранения на континенте перегружены. В больницах не хватает кислорода и других медицинских ресурсов, а массовая вакцинация планируется только к концу года.

Ожидается, что первые тридцать миллионов доз, и я говорю это с некоторыми оговорками, начнут поступать на континент к марту. Они предназначены в первую очередь для медицинских работников и других высокоприоритетных групп, затем будут охвачены другие уязвимые категории Матшидисо Моэти глава африканского отделения ВОЗ

По данным Африканского центра контроля заболеваний, самый высокий уровень смертности на континенте в Западной Сахаре (11,8%), за ней следуют Судан (6,2%), Египет (5,5%), Либерия (4,4%) и Мали (4%).