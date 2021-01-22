Африка не справляется со второй волной коронавируса

Африка не справляется со второй волной коронавирусаКомментарии
Африка с трудом справляется со второй волной коронавируса.
На континенте с начала пандемии зафиксировано более 3 млн случаев заражения и около 82 тысяч летальных исходов. Уровень смертности от COVID-19 в масштабах всего континента составил 2,5% - выше среднемирового показателя в 2,2%.
По словам Матшидисо Моэти, главы африканского отделения Всемирной организации здравоохранения, вторая волна ударила по Африке значительно сильнее первой.
Системы здравоохранения на континенте перегружены. В больницах не хватает кислорода и других медицинских ресурсов, а массовая вакцинация планируется только к концу года.
По данным Африканского центра контроля заболеваний, самый высокий уровень смертности на континенте в Западной Сахаре (11,8%), за ней следуют Судан (6,2%), Египет (5,5%), Либерия (4,4%) и Мали (4%).