Борьба с COVID-19: США меняют стратегию

Масочный режим, наращивание темпов вакцинации и тестирования. США меняют стратегию по борьбе с коронавирусом. В четверг Джо Байден подписал десять соответствующих указов, отменяющих решения своего предшественника.

Новый глава Белого дома поставил перед своей администрацией цель обеспечить вакциной 100 миллионов американцев за первые 100 дней своего президентства. Для этого по всей стране будут открыты 100 новых прививочных пунктов.

Также стало известно, что США возвращаются во Всемирную Организацию Здравоохранения, о выходе из которой в прошлом году объявил Дональд Трамп.

Энтони Фаучи, советник президента США по здравоохранению:

"Соединённые Штаты намерены выполнять свои финансовые обязательства перед организацией. Мы рассматриваем сотрудничество с ней в техническом плане и на всех уровнях как фундамент отношений с ВОЗ <...> __Кроме того, я рад сообщить, что США планируют работать в многостороннем формате, чтобы эффективно реагировать на пандемию COVID-19 и справляться с её последствиями".

Помимо этого, Байден распорядился об ужесточении контроля за соблюдением социальной дистанции и масочного режима в федеральных учрежденях. Он также призвал сограждан ближайшие 100 дней носить маски повсеместно.

Во время инаугурации американский лидер заявил, что в стране начинается "самый смертоносный период пандемии", назвав борьбу с ней главным приоритетом своей политики в обозримом будущем.

США удерживают первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса - их свыше 24 миллионов. Жертвами пандемии стали 400 тысяч человек.